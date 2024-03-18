Сотрудники службы безопасности московского "Спартака", которые с 29-го февраля находились в Дубае и пытались поспособствовать освобождению нидерландского вингера команды Квинси Промеса, вернулись в Россию. Как сообщает "СЭ", это связано с отсутствием целесообразности нахождения специалистов в Дубае. В качестве причины называется то, что новый арест футболиста связан не с ДТП, а с запросом Нидерландов.
Напомним, на родине Квинси Промесу грозит 7.5 лет тюрьмы по обвинению в контрабанде наркотиков и нападении на члена семьи с ножом. Ранее игрок "Спартака" был задержан в аэропорту Дубая по обвинению в самовольном отъезде с места ДТП. Промес не смог присоединиться к команде перед стартом весенней части сезона.
Ранее в СМИ появилась информация, что домашний арест футболиста был заменен реальным содержанием под стражей, а вопрос об экстрадиции в Нидерланды находится на стадии обсуждения.
"СЭ": сотрудники службы безопасности "Спартака", находившиеся с 29 февраля в ОАЭ, вернулись в Москву
Представители службы безопасности "Спартака", пытавшиеся содействовать возвращению форварда "красно-белых" Квинси Промеса в Россию, покинули ОАЭ.
Фото: официальный сайт РПЛ