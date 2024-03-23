- У нас огромные проблемы с центральными защитниками. На позиции одного из центральных защитников играл Сильянов, который в "Локо" выходит на фланге обороны, и после первого матча весной в состав на вторую игру в РПЛ не попал. Из профильных центральных защитников на скамейке был только Морозов. Осипенко является фигурой незаменимой. То, что у нас такой очень ограниченный выбор защитников в эту позицию - просто беда сборной и нашего футбола, - передаёт слова Шалимова "РБ Спорт".
В товарищеском матче сборной России со сборной Сербии 21 марта (4:0) центр обороны подопечных Валерия Карпина составили центральный защитник "Ростова" Максим Осипенко и правый защитник московского "Локомотива" Александр Сильянов, который ранее также выступал за "Ростов" и эпизодически выходил на поле на позиции центрбека.
В концовке матча на несколько минут на замену вместо Осипенко вышел центральный защитник "Локомотива" Евгений Морозов, для которого эта игра стала дебютной в составе национальной команды.
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Шалимов: ограниченный выбор центральных защитников - беда сборной России и нашего футбола
Экс-полузащитник сборной России Игорь Шалимов высказался о кадровой проблеме нашей национальной команды.
Фото: РФС