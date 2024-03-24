"Считаю, что надо возвращаться к нормальной жизни. Случилась большая трагедия, мы все скорбим. Но есть чемпионат страны, его надо проводить. Сейчас перенесли многие матчи. Но постоянно играть без зрителей тоже неправильно. Нужно играть и показывать, что наше общество сплотилось и продолжает жить как жило", - сказал Иванов.
22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" неизвестные открыли огонь по посетителям. Жертвами трагедии, по оценке СМИ стали более сотни человек, а также около больше ста человек получили ранения. В связи с происшествием власти столицы приняли решение отменить проведение массовых мероприятий, запланированных на выходные.
Также был отменен 24-й тур Первой лиги, а также товарищеский матч между сборными России и Парагвая, который планировалось провести в Москве 25-го марта.
Источник: "РБ Спорт"
Президент "Урала" Иванов: надо возвращаться к нормальной жизни
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался против проведения матчей 22-го тура РПЛ без зрителей.
Фото: ФК "Урал"