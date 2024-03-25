- Артур не говорил "Спартаку" «нет». То, о чем он рассказывал, произошло в январе, не сейчас. К сожалению, когда "Спартак" связывался с нами два месяца назад, в тот момент уход из "Браги" был невозможен. Но в будущем все возможно.
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что нынешний наставник московского "Спартака" Гильермо Абаскаль может быть отправлен в отставку.
Артур Жорже возглавляет основную команду "Браги" с июля 2022 года. Контракт 52-летнего португальского специалиста с клубом рассчитан до конца июня 2025 года. По итогам 26 туров "Брага" располагается на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата Португалии. Отставание от лидирующего "Спортинга" составляет на данный момент 12 очков.
Источник: "РБ Спорт"
Агент главного тренера "Браги" Жорже: Артур не говорил "Спартаку" "нет". В будущем все возможно
Агент главного тренера "Браги" Артура Жорже Угу Кажуда рассказал, что в будущем его клиент может возглавить московский "Спартак".
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