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Президент "Урала" Иванов: не знаю, как запрет массовых мероприятий в Свердловской области скажется на домашних матчах

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Президент "Урала" Григорий Иванов отреагировал на решение властей запретить в свердловской области проведение массовых мероприятий.
Фото: "Чемпионат"
"Не знаю, как запрет массовых мероприятий в Свердловской области скажется на домашних матчах "Урала". Я сейчас не в стране, команда находится на сборе. Приедем - разберёмся. Посмотрим, в каких условиях будут проходить матчи. Решать должно правительство Свердловской области, а мы законопослушные", - сказал Иванов.

Ранее запрет на проведение культурных, спортивных и иных массовых мероприятий был введен в Москве и Московской области. Причиной такому решению послужил теракт 22-го марта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", который унес жизни более 130-ти человек, по оценке СМИ.

Ранее обсуждалась вероятность проведения матчей 22-го тура РПЛ, который должен пройти с 29-го по 31-е марта, при пустых трибунах. В турнирной таблице текущего сезона "Урал" занимает 13-е место. В активе команды 19 очков в 20-ти матчах. в следующем туре клуб из Екатеринбурга встретится с московским "Спартаком" на выезде 30-го марта.

Источник: "Чемпионат"

Урал Григорий Иванов
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