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Червиченко: у "Спартака" нет побед на классе, нет превосходства даже над аутсайдерами

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Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказал мнение о нынешней игре красно-белых.
Фото: Sportbox
- Были времена, когда "Спартак" 90% матчей выигрывал. Вопрос не в сухой статистике, а в том, как команда выглядит. Иногда есть матчи, которые красно-белые выигрывают, но выглядят в них ужасно и побеждают с минимальным счётом и дурными мячами, отлетевшими от задницы. Подобные игры тоже в статистику идут и представляют из себя тихий ужас. Нет победы на классе, нет превосходства даже над аутсайдерами, - цитирует Червиченко "Чемпионат".

Московский "Спартак" под руководством 34-летнего испанского главного тренера Гильермо Абаскаля набрал 31 очко в 20 матчах чемпионата России и занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В двух мартовских турах национального первенства красно-белые сыграли выездную ничью с "Зенитом" (0:0) и проиграли на своём поле воронежскому "Факелу" (0:2). В ответном матче 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России с "Оренбургом" спартаковцы выиграли со счётом 3:1 и вышли в следующую стадию (первый матч 0:1).

Спартак Андрей Червиченко
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