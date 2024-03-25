"Работа в "Зените", будь ты футболистом или тренером, равноценна работе в "Реале". Мне кажется, это действительно хорошее сравнение. Ты всегда ощущаешь себя королем в своей стране, у тебя много денег, за эти клубы играют лучшие футболисты своих лиг. Отличие лишь в том, что в Испании не единоличное правление", - заметил Петржела.
Санкт-петербургский "Зенит" является чемпионом России в пяти последних сезонах. За 10 туров до финиша текущего розыгрыша РПЛ "сине-бело-голубые" занимают 1-ю строчку в турнирной таблице с 40-ка очками в 20-ти матчах. На 1 очко отстает идущий вторым "Краснодар", еще на одно очко меньше - у московского "Динамо".
Мадридский "Реал", как и "Зенит", занимает 1-ю строчку в турнирной таблице своего чемпионата. В активе "королевского клуба" 72 очка в 29-ти турах. Каталонские "Барселона" и "Жирона" отстают от "Реала" на 8 и 10 очков соответственно.
Источник: "РБ Спорт"
Петржела: в "Зените", как в "Реале", в своей стране ты ощущаешь себя королем
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