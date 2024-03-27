Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился своим мнением относительно чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. Напомним, что на данный момент лидером турнирной таблицы является «Зенит», однако находящийся на втором месте «Краснодар» отстает от «сине-бело-голубых» всего на одно очко. Третье место занимает «Динамо», которое набрало на два балла меньше, чем нынешний лидер.
«Я говорил, что «Динамо» будет в числе фаворитов и призеров с самого начала чемпионата. Я поверил Личке. «Краснодар» также войдет в тройку. Но «Зенит» снова выиграет чемпионат», - передает слова Петржелы «Матч ТВ».
Петржела: "Краснодар" будет в тройке, но "Зенит" выиграет чемпионат
Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о нынешней чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"