Бывший полузащитник ЦСКА, ныне работающий в тренерском штабе «Динамо», Ролан Гусев рассказал о своем периоде игры в составе «армейцев». По словам Гусева, методики бывшего тренера ЦСКА Валерия Газзаева до сих пор актуальны и не устарели. Как отметил Гусев, сейчас наставниками работают Сергей Игнашевич и братья Березуцкие, которые играли при Газзаеве.
«За счет чего росли братья Березуцкие? В первую очередь — пусть на меня не обижаются — за счет доверия Газзаева. Он Березуцких обожал. Это отношение пошло им на пользу», передает слова Гусева Sport24.
Экс-игрок ЦСКА Гусев – о братьях Березуцких: росли за счет доверия Газзаева
Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев поделился своими воспоминаниями о бывших одноклубниках и тренере, с которыми работал в московском клубе.
Фото: ПФК ЦСКА