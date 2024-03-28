"Моё мнение: Костя — сильнейший форвард и сильнейший футболист в России. Почему? Я вот на сборах с Тюкавиным в падел-теннис играл — как он злится, как не любит проигрывать! Поражение и для меня времён карьеры игрока было чем-то страшным. Отличное качество, одно из главных Костиных — помимо голевого чутья и прочих качеств форварда", - приводит слова Гусева Sport24.
В текущем сезоне Константин Тюкавин принял участие в 26-ти матчах московского "Динамо", в которых отметился десятью забитыми мячами и восемью голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 12 миллионов евро. В начале декабря 2023 года нападающий продлил контракт с клубом до конца сезона-2027/2028. После 20-ти сыгранных туров команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на два очка.
Ролан Гусев: Тюкавин - сильнейший форвард и сильнейший футболист в России
Тренер московского "Динамо" Ролан Гусев заявил, что Константин Тюкавин является самым сильным игроком в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"