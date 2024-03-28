Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в ближайшее время может переподписать трудовое соглашение с клубом. По информации телеграм-канала «Дай ударить», новое трудовое соглашение с большей долей вероятности будет рассчитано на два года с возможностью продления еще на год.
Также сообщается, что подобным решение руководство ЦСКА оказывает поддержку Владимиру Федотову в его натянутых отношениях с легионерами. Напомним, что Федотов работает главным тренером команды ЦСКА с 2022 года, за это время наставник смог завоевать серебряные медали Российской Премьер-Лиги, а также победить в розыгрыше Кубка России сезона 2022/23.
Источник: Федотов близок к продлению контракта с ЦСКА на 2 года
Наставник ЦСКА Владимир Федотов может продлить трудовое соглашение с «армейцами».
Фото: Sport24