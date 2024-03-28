"Нет, ничья нас, конечно, не устраивает. Мы будем играть и биться. Вы должны понимать, что нам некуда отступать. Придется выкладывать все силы и биться за победу", - цитирует Иванова "Спорт День за Днем".
"Урал" сыграет со "Спартаком" в 22-м туре РПЛ на "Лукойл Арене" 30-го марта в 19:00 по московскому времени. После 20-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 31 очко. Подопечные Виктора Гончаренко располагаются на 13-й строчке с 19-ю очками. Екатеринбургский клуб сыграет с московским "Локомотивом" в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
Президент "Урала" Иванов: ничья со "Спартаком" нас не устроит, нам некуда отступать
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о предстоящем матче с московским "Спартаком" в 22-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Урал"