"Скажу банальную вещь: думаем о каждой игре. Для нас каждый матч — отдельно прожитая жизнь. Мы всегда хотим побеждать. Не надо загадывать и говорить красивые слова, надо все доказывать делом", - цитирует Нигматуллина "Матч ТВ".
В текущем сезоне Артур Нигматуллин провел за "Пари НН" 19 матчей, в которых пропустил 16 мячей и восемь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 32-летнего игрока в 800 тысяч евро. После 20-ти сыгранных туров команда Сергея Юрана занимает девятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 28 очков. Волжане вылетели из Кубка России, заняв последнее место в группе с "Динамо", "Спартаком" и "Краснодаром".
Голкипер "Пари НН" Нигматуллин - о целях команды: не надо говорить красивые слова, надо все доказывать делом
Голкипер "Пари НН" Артур Нигматуллин высказался о целях команды на остаток сезона.
Фото: ФК "Пари НН"