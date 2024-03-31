– Слова Абаскаля, что “Спартак” доминировал? Это его мнение. Он имеет на него право. У нас немного другая точка зрения.
Напомним, екатеринбургский “Урал” вчера, 30 марта, провел игру 22-го тура Российской Премьер-Лиги против столичного “Спартака”. Игра состоялась в Москве на стадионе “Лукойл Арена”. Она завершилась ничейным результатом. Команды не смогли распечатать ворота друг друга, сыграв со счетом 0:0.
Источник: “СЭ”
Президент “Урала” Иванов: слова Абаскаля, что “Спартак” доминировал? У нас немного другая точка зрения
Президент “Урала” Григорий Иванов прокомментировал слова главного тренера “Спартака” Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"