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Хавбек "Ростова" Щетинин: пока не считаю, что заслуживаю вызов в сборную России

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Полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин оценил возможность своего вызова в ближайшее время в сборную России.
Фото: РПЛ
- Да нет, какая сборная мне? Посмотрите, какие у меня конкуренты по позиции в сборной - очень достойные. Пока не считаю, что заслуживаю вызов в сборную - всего три игры прошло. Да, весной я действительно почувствовал уверенность, стал играть более хладнокровно. Но я уже не молод, поэтому насчет сборной отказываюсь говорить. Возможно, рано. И от тренера многое зависит. Георгиевич решает, - передаёт слова Щетинина Sport24.

22-летний полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин в текущем сезоне провёл 23 матча во всех турнирах, записав на свой счёт 2 забитых гола и 2 результативных паса. При этом футболист отличился результативностью во всех трёх весенних матчах жёлто-синих в Российской премьер-лиге, оформив по одной результативной передаче в домашних матчах с "Крыльями Советов" (2:0) и "Краснодаром" (2:1), а также забитый гол в выездной игре с московским "Динамо" (4:1).

Ростов Сборная России Кирилл Щетинин
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