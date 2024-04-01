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Защитник "Спартака" Чернов: "Краснодар", как и мы, все еще в чемпионской гонке

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Защитник "Спартака" Никита Чернов заявил, что "Спартак" может стать чемпионом РПЛ в этом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
"Кто сейчас ближе всего к чемпионству в РПЛ? Не знаю. Наверное, те команды, которые на данный момент находятся на первом и втором месте. Но и у других есть шансы. Считаю ли я, что "Краснодар" все еще в чемпионской гонке? Думаю, да, как и мы", - цитирует Чернова "РБ Спорт".

После 21-го сыгранного тура петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 41 очко, на втором месте располагается "Краснодар" с 40 очками, тройку лидеров замыкает московское "Динамо" на счету которого 38 очков. "Спартак" занимает шестую строчку и отстает от команды Сергея Семака на девять очков. После зимней паузы команда Гильермо Абаскаля не смогла одержать ни одной победы в чемпионате России и не забила ни одного мяча своим соперникам.

Никита Чернов Спартак Краснодар
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