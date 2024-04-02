Ни один клуб Российской премьер-лиги не обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по результатам матчей 22 тура чемпионата России, сообщают СМИ со ссылкой на службу коммуникаций РФС.
В 8 матчах 22 тура РПЛ было забито 18 голов, при этом все шесть клубов, входящих в топ-6 турнирной таблицы, потеряли очки. Московское "Динамо" уступило "Ростову" (1:4), "Краснодар" и "Локомотив" сыграли вничью между собой (1:1), "Зенит", ЦСКА и "Спартак" - с "Крыльями Советов" (1:1), "Сочи" (2:2) и "Уралом" (0:0) соответственно.
Источник: "Чемпионат"
Ни один клуб не подавал обращение в ЭСК РФС по итогам 22 тура РПЛ
Арбитры матчей 22 тура чемпионата России отработали без обжалования своих решений со стороны клубов в Экспертно-судейской комиссии.
Фото: РФС