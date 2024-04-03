"Соболев выпрыгивал вверх, рука у него была отставлена в сторону, и после этого сразу забили гол. Рука находилась в неестественном положении, Соболев вообще остановил мяч рукой, после чего уже он попал в грудь. Гол "Спартака" в ворота "Зенита" засчитывать было нельзя – рука была в неестественном положении. Почему не вмешался VAR — я не знаю", - сказал Федотов.
Московский "Спартак" встречается с санкт-петербургским "Зенитом" в первом матче полуфинала "Пути РПЛ" в рамках Кубка России. После первого тайма счет 1:0 в пользу "красно-белых". Коста-риканский нападающий Манфред Угальде, который присоединился к "Спартаку" в зимнее трансферное окно, отличился на 12-й минуте.
После заброса в штрафную площадь "Зенита" в исполнении вингера Тео Бонгонда, форвард "красно-белых" Александр Соболев выиграл борьбу в штрафной и адресовал мяч Угальде. Новичок команды воспользовался скидкой и отправил мяч в сетку. Этот гол стал первым для Угальде в футболке "Спартака" в официальных матчах.
Судья Федотов: гол "Спартака" в ворота "Зенита" засчитывать было нельзя. Соболев вообще остановил мяч рукой
Футбольный судья Игорь Федотов заявил, что гол форварда "Спартака" Манфреда Угальде в ворота "Зенита" в 1/2 финала "Пути РПЛ" Кубка России был засчитан неправильно.
Фото: Telegram-канал "Спартака"