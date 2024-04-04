Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной России Игорь Корнеев поделился своими мыслями относительно бразильского нападающего «Зенита» Педро. По словам Корнеева, Педро может стать заменой Малкому, но для этого необходимо развиваться. Также Корнеев отметил, что рассуждения бразильского форварда выверенные и спокойные, а сам футболист делает разницу на поле.
«Мы наблюдали Педро в товарищеских матчах, у этого парня есть всё: дриблинг, скорость и исполнение. Это бриллиант, который нужно аккуратно развивать, чтобы футбол не потерял такого игрока», - передает слова Корнеева «Матч ТВ».
Корнеев – о Педро из "Зенита": это бриллиант, который нужно аккуратно развивать
Экс-игрок сборной России Игорь Корнеев высказался относительно форварда «Зенита» Педро.
Фото: "Чемпионат"