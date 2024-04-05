"У нас микроклимат получше будет, это точно. Но так или иначе, "Спартак" - это сильный соперник. Дерби это всегда отдельный вид матчей, не смотря, какая форма у соперника", - цитирует Смолова "СЭ".
Московское дерби в рамках 23-го тура российской Премьер-лиги между "Динамо" и "Спартаком" состоится 7 апреля, в воскресенье. Игра пройдет на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Москве.
"Динамо" набрало 38 очков в 21 сыгранном матче и занимает третье место в турнирной таблице. "Спартак" с 32 очками находится на шестой строчке.
Смолов - о матче со "Спартаком": у нас микроклимат получше будет, это точно
Форвард "Динамо" Федор Смолов поделился мыслями в преддверие предстоящего московского дебри со "Спартаком" в 23-м туре РПЛ.
Фото: "СЭ"