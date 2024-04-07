– В любом случае все упирается в деньги. Мы понимаем, что “Зенит” готов платить энную сумму, а “Спартак” или “Динамо” — нет. Плюс личный контракт.
Отметим, что минувшей зимой петербургский “Зенит” сумел подписать 18-летнего Педро из “Коринтианса”, который является одним из главных талантов Бразилии.
Напомним, “Зенит” занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На счету сине-бело-голубых 41 очко. “Спартак” набравший 32 очка, идет седьмым.
Источник: “Чемпионат”
Титов: все упирается в деньги. “Зенит” готов платить энную сумму, а “Спартак” – нет
Экс-полузащитник “Спартака” Егор Титов рассказал, почему красно-белые не могут находить молодых талантов, как это делает “Зенит”.
Фото: ФК "Зенит"