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Титов: все упирается в деньги. “Зенит” готов платить энную сумму, а “Спартак” – нет

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Экс-полузащитник “Спартака” Егор Титов рассказал, почему красно-белые не могут находить молодых талантов, как это делает “Зенит”.
Фото: ФК "Зенит"
– В любом случае все упирается в деньги. Мы понимаем, что “Зенит” готов платить энную сумму, а “Спартак” или “Динамо” — нет. Плюс личный контракт.

Отметим, что минувшей зимой петербургский “Зенит” сумел подписать 18-летнего Педро из “Коринтианса”, который является одним из главных талантов Бразилии.

Напомним, “Зенит” занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На счету сине-бело-голубых 41 очко. “Спартак” набравший 32 очка, идет седьмым.

Источник: “Чемпионат”

Егор Титов Зенит Спартак
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