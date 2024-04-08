"Самым главным было победить в матче при наших болельщиках. Мы хорошо играли в прошлых матчах и сегодня продолжили показывать свой футбол. "Рубин" очень хорошо оборонялся, было тяжело подходить к воротам, создавать моменты, но после первого гола появились свободные зоны, и мы этим воспользовались", - поделился Вера.
В заключительном матче 23-го тура чемпионата России "Оренбург" на своем поле крупно победил казанский "Рубин". По голу на свой счет записали форвард Дмитрий Воробьев, защитник Данила Хотулев и вышедший на замену полузащитник Джимми Марин. Победа позволила "Оренбургу" набрать 23 очка в 22-х встречах и покинуть зону стыковых матчей. После 23-го тура команда занимает 12-е место.
Казанский "Рубин" остался на 8-й строчке с 32-мя очками. В следующем туре "Оренбург" примет на своем поле "Пари НН" 14-го апреля. "Рубин" в этот же день сыграет с "Крыльями Советов" в Самаре.
Источник: "Матч ТВ"
Хавбек "Оренбурга" Вера: "Рубин" хорошо оборонялся, было тяжело создавать моменты
Полузащитник "Оренбурга" Лукас Вера поделился впечатлениями от победы своей команды в матче 23-го тура РПЛ против "Рубина".
Фото: ФК "Оренбург"