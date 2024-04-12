"Считаю ли я, что Лещук спас Абаскаля от увольнения? А при чем тут Лещук? Я думаю там и так все понятно будет. Если "Спартак" не займет первое или второе место, то Абаскаля уволят", - цитирует Ещенко "СЭ".
Московский "Спартак" одержал победу над столичным "Динамо" в 23-м туре РПЛ со счетом 2:1. Голкипер "бело-голубых" Игорь Лещук допустил две результативные ошибки и позволил Александру Соболеву оформить дубль. После 22-х сыгранных туров "красно-белые" занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. Команда Гильермо Абаскаля уступила подопечным Сергея Семака в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:2.
Ещенко: если "Спартак" не займет первое или второе место, то Абаскаля уволят
Экс-игрок "Спартака" Андрей Ещенко высказался о Гильермо Абаскале.
Фото: ФК "Спартак"