"Сейчас вроде разобрались, продлили контракт, но понятно, что скоро Чалов уйдет. Мусаев, которого взяли в ЦСКА, выглядит потрясающе, забивает, и это осложнило для Федора ситуацию. Но если говорить о перспективе в Европе, это могут быть три чемпионата - Испания, Франция и Италия, где берут российских игроков. Если верная информация о четырех миллионах (отступных), то для нового клуба Федора это как подарок", - заявил Корнеев.
Нападающий ЦСКА Федор Чалов недавно продлил контракт с московским клубом до лета 2025-го года. Предыдущий контракт действовал до конца 2024-го года. По сообщениям СМИ, в новом договоре присутствует опция выкупа футболиста за 4,2 миллиона евро. В зимнее трансферное окно слухи связывали Чалова с возможным переходом в чемпионаты Франции и Турции.
В текущем сезоне на счету Федора Чалова 9+3 по системе гол+пас в 23-х матчах РПЛ в составе ЦСКА. Он является лучшим бомбардиром клуба и третьи бомбардиром всего чемпионата, уступая лишь колумбийцами Матео Кассьерре (16) и Джону Кордобе (11).
Источник: "РБ Спорт"
Корнеев - о контракте Чалова с ЦСКА: понятно, что скоро он уйдет. 4 млн отступных - подарок для нового клуба Федора
Российский тренер Игорь Корнеев оценил перспективы форварда ЦСКА Федора Чалова уехать в Европу по итогам сезона.
Фото: официальный сайт РПЛ