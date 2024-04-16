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Спортивный директор "Ростова" - о выкупе Сако: на 99% этот вопрос решен

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Спортдиректор "Ростова" Алексей Рыскин поделился информацией о процессе выкупа прав на защитника Умара Сако у болгарской "Арды".
Фото: ФК "Ростов"
"На 99 процентов этот вопрос решен. Все важные документы и соглашения подписаны. Остались мелочи", - приводит слова Рыскина "СЭ".

Центральный защитник Умар Сако перебрался в "Ростов" в январе этого года на правах аренды из болгарского клуба "Арда". Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. За российскую команду 27-летний футболист провел 5 матчей в РПЛ и 2 игры в Кубке России, не отметившись пока голевыми действиями. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость ивуарийца в 800 тысяч евро.

Сако Ростов Рыскин
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