"На 99 процентов этот вопрос решен. Все важные документы и соглашения подписаны. Остались мелочи", - приводит слова Рыскина "СЭ".
Центральный защитник Умар Сако перебрался в "Ростов" в январе этого года на правах аренды из болгарского клуба "Арда". Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. За российскую команду 27-летний футболист провел 5 матчей в РПЛ и 2 игры в Кубке России, не отметившись пока голевыми действиями. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость ивуарийца в 800 тысяч евро.
Спортивный директор "Ростова" - о выкупе Сако: на 99% этот вопрос решен
Спортдиректор "Ростова" Алексей Рыскин поделился информацией о процессе выкупа прав на защитника Умара Сако у болгарской "Арды".
Фото: ФК "Ростов"