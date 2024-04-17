"Конечно, сразу видно, что парень талантлив. Тут вопросов нет. Парень делает разницу, делает результат. А вот прогнозировать его будущее сложно. Многие молодые начинают мощно, а потом пропадают... Ничего удивительного в том, что Педро показывает такой футбол в 18 лет, нет", - цитирует Семина "СЭ".
Напомним, что Педро перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Коринтианса" в зимнее трансферное окно за девять миллионов евро. Нападающий провел за российский клуб семь матчей и отметился тремя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 18-летнего бразильца в семь миллионов евро. После 23-х сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на четыре очка. Сегодня, 17-го марта, "сине-бело-голубые" сыграют с московским "Спартаком" в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России.
Семин: ничего удивительного в том, что Педро показывает такой футбол в 18 лет, нет
Бывший тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о нападающем "Зенита" Педро.
Фото: ФК "Зенит"