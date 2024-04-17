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Гендир "Балтики" Измайлов: у Сергея Игнашевича большой кредит доверия - тренер хорошо работает

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Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов высказался о главном тренере команды Сергее Игнашевиче.
Фото: ФК "Балтика"
"Конечно, у Сергея Игнашевича большой кредит доверия — тренер хорошо работает, к нему нет вопросов", - цитирует Измайлова "РБ Спорт".

Вчера, 16-го апреля, калининградская "Балтика" уступила московскому ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:2 (0:3 - общ.). После 23-х сыгранных туров команда Сергея Игнашевича занимает 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 20 очков. В следующем туре команда на своем поле примет самарские "Крылья Советов".

Балтика Сергей Игнашевич
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