"Прогресса пока нет – мы в ожидании встречного предложения. Виллиан уважает ЦСКА, у него хорошие отношения с клубом", - цитирует представителей Роши "РБ Спорт".
Виллиан Роша перебрался в ЦСКА из португальского клуба "Портимоненсе" в конце лета 2022-го года и подписал со своей новой командой соглашение до лета 2025-го года. Кроме того, в действующем контракте бразильского защитника с московским клубом есть пункт о продлении сотрудничества на один сезон.
Ранее появилась информация, что руководство ЦСКА предложило Роше новый контракт, однако игрок и его представители сочли финансовую сторону договора недостаточно привлекательной и отклонили предложение.
Sferico Sports: прогресса в переговорах Виллиана Роши с ЦСКА нет
В агентстве Sferico Sports Management, услугами которого пользуется защитник ЦСКА Виллиан Роша, рассказали про переговоры с "армейцами" о продлении контракта.
Фото: официальный сайт РПЛ