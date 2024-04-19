Как сообщает источник, информация о возможном переходе Пиняева в “Манчестер Сити” и “Челси” не соответствует действительности. Оба клуба не заинтересованы в услугах 19-летнего российского игрока.
Ранее портал HITC сообщил, что гранды АПЛ внимательно следят за Сергеем.
Напомним, действующее трудовое соглашение Пиняева с “Локомотивом” истекает в 2026 году. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского вингера в восемь миллионов евро.
Источник: “Евро-Футбол”
Источник: Пиняев не перейдет в команду из АПЛ
Вингер “Локомотива” Сергей Пиняев в ближайшее время не перейдет в английскую команду.
Фото: ФК "Локомотив"