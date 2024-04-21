– После разгрома от “Балтики” всем все и так было понятно. Отступать некуда — снизу стучатся. Это сплотило нас еще больше.
Отметим, что в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский “Ахмат” дома проиграл калининградской “Балтике” со счетом 1:7. В 25-м туре чемпионата страны клуб из Чеченской Республики на выезде обыграл московский ЦСКА – 2:1.
Напомним, “Ахмат” занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.
Источник: “Чемпионат”
Нападающий “Ахмата” Агаларов: отступать некуда — снизу стучатся
Форвард “Ахмата” Гамид Агаларов высказался о текущем положении команды в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Чемпионат"