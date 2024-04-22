"Любое преимущество в чемпионской гонке легко растерять. Одна осечка - и всё, ситуация может поменяться. Кроме "Краснодара" ещё "Динамо" может навязать борьбу "Зениту", - цитирует Кержакова "Metaratings"
В матче 25-го тура российской Премьер-лиги санкт-петербургский "Зенит" одержал минимальную победу над "Оренбургом" (1:0). Единственный мяч в игре записал на свой счет бразилец Клаудиньо.
Лидирующий в турнирной таблице РПЛ "Зенит" имеет в своем активе 50 очков в 24-х матчах. Занимающий вторую строчку "Краснодар" набрал 46 очков и отстает от "Зенита" на 4 очка, московское "Динамо" (41 очко) - отстает на 9.
Вратарь "Зенита" Кержаков: "Краснодар" и "Динамо" могут навязать нам борьбу за чемпионство
Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков оценил шансы конкурентов "сине-бело-голубых" в борьбе за лидерство в РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"