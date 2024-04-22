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Вратарь "Зенита" Кержаков: "Краснодар" и "Динамо" могут навязать нам борьбу за чемпионство

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Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков оценил шансы конкурентов "сине-бело-голубых" в борьбе за лидерство в РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Любое преимущество в чемпионской гонке легко растерять. Одна осечка - и всё, ситуация может поменяться. Кроме "Краснодара" ещё "Динамо" может навязать борьбу "Зениту", - цитирует Кержакова "Metaratings"

В матче 25-го тура российской Премьер-лиги санкт-петербургский "Зенит" одержал минимальную победу над "Оренбургом" (1:0). Единственный мяч в игре записал на свой счет бразилец Клаудиньо.

Лидирующий в турнирной таблице РПЛ "Зенит" имеет в своем активе 50 очков в 24-х матчах. Занимающий вторую строчку "Краснодар" набрал 46 очков и отстает от "Зенита" на 4 очка, московское "Динамо" (41 очко) - отстает на 9.

Кержаков Михаил Зенит Динамо Краснодар
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