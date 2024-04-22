"Слишкович как-то расслабил игроков. У нас очень эмоциональные, добрые и душевные тренировки - все смеются и улыбаются. Давно такого не было. Надеюсь, что это принесёт результат. Потихоньку приносит", - заявил Чернов.
Боснийский специалист Владимир Слишкович был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" после увольнения экс-главного тренера "красно-белых" Гильермо Абаскаля. Ранее Слишкович входил в тренерский штаб Абаскаля в качестве ассистента и, среди прочего, управлял командой во время дисквалификаций испанца.
Под началом Слишковича "Спартак" сыграл вничью с "Зенитом" в Кубке России на стадии 1/2 финала Пути РПЛ, а в матче 25-го тура чемпионата России разгромил "Ростов" (5:1).
Защитник "Спартака" Чернов: у нас очень душевные тренировки - все смеются и улыбаются. Слишкович расслабил игроков
Защитник "Спартака" Никита Чернов рассказал о главном изменении в тренировках после увольнения главного тренера Гильермо Абаскаля.
Фото: "Чемпионат"