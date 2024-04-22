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Защитник "Спартака" Чернов: у нас очень душевные тренировки - все смеются и улыбаются. Слишкович расслабил игроков

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Защитник "Спартака" Никита Чернов рассказал о главном изменении в тренировках после увольнения главного тренера Гильермо Абаскаля.
Фото: "Чемпионат"
"Слишкович как-то расслабил игроков. У нас очень эмоциональные, добрые и душевные тренировки - все смеются и улыбаются. Давно такого не было. Надеюсь, что это принесёт результат. Потихоньку приносит", - заявил Чернов.

Боснийский специалист Владимир Слишкович был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" после увольнения экс-главного тренера "красно-белых" Гильермо Абаскаля. Ранее Слишкович входил в тренерский штаб Абаскаля в качестве ассистента и, среди прочего, управлял командой во время дисквалификаций испанца.

Под началом Слишковича "Спартак" сыграл вничью с "Зенитом" в Кубке России на стадии 1/2 финала Пути РПЛ, а в матче 25-го тура чемпионата России разгромил "Ростов" (5:1).

Спартак Никита Чернов Владимир Слишкович
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