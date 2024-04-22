Президент "Урала" Иванов - о борьбе за выживание: накал внизу таблицы больше, чем в топ-5

"Интриги во второй половине таблице больше, так и есть. Накал борьбы внизу больше, чем в топ-5. Положение "Урала"? Тревожно, конечно. А как может быть не тревожно? Но я вижу, как работают команда, тренерский штаб. Игра с "Сочи" вселяет в нас оптимизм, хотя мы и не додержали", - цитирует Иванова "СЭ".
После 24-х проведенных матчей "Урал" располагается в зоне стыковых матчей на 13-м месте в турнирной таблице. В активе команды из Екатеринбурга 24 очка. Отставание от 12-го места, которое гарантирует сохранение прописки, составляет 2 очка. Зону прямого вылета (15-е, 16-е место) подопечные Виктора Гончаренко опережают на 1 очко.
В матче 25-го тура РПЛ "Урал" не смог удержать комфортное преимущество в два мяча против замыкающего турнирную таблицу "Сочи". На два гола вингера "Урала" Алексея Ионова в концовке матча своими голами ответили форвард "Сочи" Сауль Гуарирапа и вингер Александар Юкич.
В матче перенесенного 21-го тура РПЛ "Урал" сыграет с "Ростовом". Матч состоится в Екатеринбурге в четверг 25-го апреля.
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Фото: "Матч ТВ"