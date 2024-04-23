- С одной стороны, да, можно провести параллели между ситуацией, когда после Аленичева назначили Карреру - и он выиграл чемпионат, и нынешней, когда у руля после Абаскаля остался Слишкович. С другой стороны, я не думаю, что "Спартак" рискнёт и поставит Слишковича на долгое время. Потому что только что это было уже, Слишкович нигде раньше не работал. А просто давать опыт человеку..? Получится или нет, никто не понимает, - передаёт слова Радимова "РБ Спорт".
14 апреля официальные интернет-ресурсы московского "Спартака" объявили об увольнении 35-летнего испанского главного тренера Гильермо Абаскаля, который возглавлял красно-белых с июня 2022 года. Исполняющим обязанности наставника команды стал экс-помощник Абаскаля босниец Владимир Слишкович, под руководством которого столичный клуб разгромил на выезде "Ростов" со счётом 5:1 в матче 25 тура Российской премьер-лиги.
В августе 2016 года после увольнения главного тренера "Спартака" Дмитрия Аленичева освободившийся пост доверили его помощнику Массимо Каррере. В сезоне-2016/2017 под руководством Карреры красно-белые единственный раз после 2001 года выиграли чемпионское звание.
Радимов: можно провести параллели между назначениями Карреры и Слишковича. Но не думаю, что "Спартак" рискнёт
Экс-главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал текущую ситуацию с главным тренером московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"