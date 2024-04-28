"Глушенков сейчас находится в прекрасной форме, поэтому потреплет оборону "Спартака". При этом у "Локомотива" есть определённые моменты в защите, у их ворот довольно часто возникает острота, несмотря на уровень соперника. "Спартак" — соперник сейчас более чем, в плане мотивации и определённого подъёма. Поэтому будут голы со стороны обеих команд", - сказал Бояринцев.
В текущем сезоне форвард "железнодорожников" Глушенков забил шесть голов и сделал 11 голевых передач в рамках РПЛ. Матч "Спартака" и "Локомотива" пройдет 28 апреля в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени. В турнирной таблице "красно-белые" занимают шестое место с 39-ю очками, "Локомотив" за 25 туров набрал 41 балл и сейчас идет на четвертой позиции. В первой половине чемпионата, в 14-м туре московские клубы поделили очки, сыграв в ничью 1:1.
Источник: "Чемпионат"
Бояринцев: Глушенков сейчас находится в прекрасной форме, потреплет оборону "Спартака"
Бывший игрок "Спартака" Денис Бояринцев рассказал, какую роль сыграет нападающий "Локомотива" Максим Глушенков в матче со "Спартаком"
Фото: ФК "Локомотив"