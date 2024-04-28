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Вице-президент "Ахмата" Ахмед Айдамиров: в нашем регионе на стадионах пива не будет

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Вице?президент "Ахмата" из Грозного Ахмед Айдамиров высказался об возможности пить пиво на стадионах.
Фото: ТАСС
"В нашем регионе на стадионах пива не будет, но все остальное — интересы лиги и 16 клубов, исключая "Ахмат", потому что мы не будем торговать. Поэтому в этом плане мы поддерживаем усилия других", - сказал Айдамиров.

В настоящее время в Госдуме обсуждают вопрос о том, чтобы разрешить распивать пиво на стадионах, но за исключение самих трибун. Предполагается, что напиток можно будет купить и употребить в подтрибунном помещении или недалеко от пункта продажи. Алкоголь по-прежнему будет под запретом во время проведения детско-юношеских соревнованиях. С тех пор, как вступил в силу закон о запрете пива на стадионах, прошло 15 лет.

Источник: Sport24

Айдамиров
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