"Но сегодняшние иностранные тренеры — это плод работы агентов. Откуда взяли Абаскаля и кто его пригласил? После Абаскаля оставили его помощника Слишковича без альтернативы. И что сделал Абаскаль за эти полтора года?" – высказался Кобелев.
Гильермо Абаскаль в 2022 году возглавил московский "Спартак", в сезоне 2022/23 испанец довел команду до бронзовых медалей чемпионата России. Текущий розыгрыш Российской Премьер-Лиги "красно-белые" начали с пяти побед подряд, но потом пошла череда нестабильных результатов. Последним матчем на тренерском мостике столичного клуба для Абаскаля стала игра с аутсайдером "Сочи", которую он проиграл (1:0). Руководство 14 апреля приняло решение расстаться с испанским специалистом и назначило вместо него члена тренерского штаба боснийца Владимира Слишковича. Сейчас "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков за 25 туров, под руководством врио главного тренера Слишковича команда крупно обыграла "Ростов" (1:5) и разделила очки в недавнем дерби с ЦСКА (0:0).
Источник: "Чемпионат"
Кобелев: что сделал Абаскаль за эти полтора года?
Бывший тренер "Динамо" и экс-игрок "Зенита" Андрей Кобелев оценил тренерский уровень Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"