"Зимой клуб отлично поработал на трансферном рынке, ребята усилили нас. Сейчас состав уже хорошо сыгран. Получилась достаточно удачная весенняя часть. Можно сказать, что сейчас уже идет подготовка к следующему сезону", - цитирует Чернова "Metaratings"
В текущем розыгрыше Премьер-лиги "Ростов" занимает 7-е место в турнирной таблице. В активе подопечных Валерия Карпина 40 очков в 27-ми матчах. Отставание команды от четвертого места, на котором расположился московский "Локомотив", составляет 4 очка.
В зимнее трансферное окно состав "Ростова" пополнили три футболиста. Бразильский вингер Роналдо перешел из болгарского "Левски" за 2 миллиона евро, центральный защитник Эяд Эль Аскалани был подписан из египетского клуба "Исмаили" за 920 тысяч евро. Ивуарийский защитник Умар Сако пришел из болгарской "Арды" на правах аренды с опцией выкупа.
Чернов: зимой "Ростов" отлично поработал на трансферном рынке, сейчас уже идет подготовка к новому сезону
Игрок "Ростова" Евгений Чернов оценил результаты команды в весенней части сезона.
Фото: официальный сайт РПЛ