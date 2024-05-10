Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
16:00
АхматНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алавес
22:00
ЖиронаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрозиноне
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аугсбург
21:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брест
22:00
РеймсНе начат
Ницца
22:00
ГаврНе начат

Metaratings: вратарь "Спартака" Свинов может сменить команду

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
По данным СМИ, третий голкипер московского "Спартака" Илья Свинов может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
Фото: РИА Новости
23-леьний вратарь московского "Спартака" Илья Свинов может продолжить карьеру в другом клубе, сообщают СМИ.

По данным источника, Свиновым предметно интересуется один клуб Российской премьер-лиги, а также несколько команд из низших лиг и иностранных чемпионатов. Сообщается, что в ближайшее время руководство "Спартака" может обсудить вариант аренды или полноценного трансфера голкипера в другой клуб.

Илья Свинов перешёл в "Спартак" из воронежского "Факела" в январе 2022 года, сезон-2022/2023 футболист провёл в "Факеле" на правах аренды. В текущем сезоне на счету Свинова 3 матча ха красно-белых во всех турнирах, в которых он пропустил 10 голов.

Источник: Metaratings.ru

Спартак Илья Свинов Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится