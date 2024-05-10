23-леьний вратарь московского "Спартака" Илья Свинов может продолжить карьеру в другом клубе, сообщают СМИ.
По данным источника, Свиновым предметно интересуется один клуб Российской премьер-лиги, а также несколько команд из низших лиг и иностранных чемпионатов. Сообщается, что в ближайшее время руководство "Спартака" может обсудить вариант аренды или полноценного трансфера голкипера в другой клуб.
Илья Свинов перешёл в "Спартак" из воронежского "Факела" в январе 2022 года, сезон-2022/2023 футболист провёл в "Факеле" на правах аренды. В текущем сезоне на счету Свинова 3 матча ха красно-белых во всех турнирах, в которых он пропустил 10 голов.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: вратарь "Спартака" Свинов может сменить команду
По данным СМИ, третий голкипер московского "Спартака" Илья Свинов может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
Фото: РИА Новости