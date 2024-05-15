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Защитник "Спартака" Маслов заявил, что команда готова просить руководство, чтобы главным тренером оставили Слишковича

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Защитник "Спартака" Павел Маслов заявил, что команда готова разговаривать с руководством, чтобы главным тренером остался Владимир Слишкович.
Фото: ФК "Спартак"
"Готова ли команда просить руководство о том, чтобы Слишкович остался? Думаю, да. Но думаю, это не совсем корректно приходить и просить. Каждый должен заниматься своим делом. Чувствую ли, что голос футболистов будет учтен? Не знаю, но у нас есть опытные ребята, капитан команды", - цитирует Маслова "СЭ".

Вчера, 14-го мая, московский "Спартак" уступил калининградской "Балтике" в финале Пути регионов Кубка России со счётом 0:1, единственным забитым мячом отметился центральный защитник хозяев Кевин Андраде. Это поражение стало первым для Владимира Слишковича, который занял пост главного тренера после увольнения Гильермо Абаскаля 14-го апреля. После 28-ми сыгранных туров "красно-белые" занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своём активе 46 очков. В следующем туре "Спартак" на своём поле примет казанский "Рубин", а в заключительном матче чемпионата России этого сезона сыграет на выезде с "Оренбургом".

Спартак Павел Маслов Владимир Слишкович
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