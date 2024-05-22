По информации "Евро-Футбол.Ру", левый крайний защитник ярославского "Шинника" Дмитрий Шадринцев может перебраться в "Пари НН". Также сообщается, что в услугах игрока заинтересован еще один клуб РПЛ - "Урал".
25-летний Шадринцев выступает за "Шинник" на правах аренды. Права на футболиста принадлежат московской "Родине", контракт с которой рассчитан до 30 июня 2026 года. За ярославскую команду защитник провел 24 матча, в которых отметился одной голевой передачей.
"Пари НН" интересуется защитником "Шинника" Шадринцевым
Защитник "Шинника" Дмитрий Шадринцев может продолжить карьеру в РПЛ.
Фото: ФК "Шинник"