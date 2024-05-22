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Агент нападающего "Зенита" Кассьерры ответил на слухи об интересе к игроку клубов из АПЛ

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Секу Траоре, футбольный агент нападающего "Зенита" Матео Кассьерры прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны клубов из Английской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"
"Этого не может быть. Трансфер в Англию невозможен", - сказал агент.

Ранее колумбийские СМИ сообщали, что Кассьеррой интересуются сразу несколько британских клубов, но в сообщениях не было указано каких именно. 27-летний колумбийский форвард в рамках Российской Премьер-Лиги забил 21 гол в 27 матчах. В последней игре против грозненского "Ахмата" Кассьерра оформил пента-трик, причем забил пять голов к 50-й минуте игры. Колумбиец возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ, при этом его не номинировали на награду лучшего нападающего сезона. Также на счету Матео Кассьерры четыре голевые передачи.

Источник: legalbet

Матео Кассьерра Зенит
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