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Источник: ЦСКА хочет сохранить в команде нападающего Заболотного. В нем заинтересован лично Федотов

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ЦСКА планирует сохранить в команде на следующий сезон 32-летнего нападающего Антона Заболотного.
Фото: ЦСКА
Действующее соглашение с игроком истекает в конце текущего сезона. По информации источника, армейский клуб активно ведете переговоры о пролонгации действующего контракта. В этом заинтересован лично главный тренер "армейцев" Владимир Федотов.

В текущем сезоне Антон Заболотный сделал четыре голевых пасов, забил 12 голов в 41 матче во всех турнирах, это второй результат в стане "армейцев" после Федора Чалова. Напомним, Заболотный перешел в ЦСКА летом 2021 года из "Сочи". По оценке портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 1 миллионов евро.

Источник: Metaratings

ЦСКА Антон Заболотный
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