"Сборная России всегда была конкурентоспособной командой во всех видах спорта, в том числе и в футболе. Отсутствие российских сборных на крупных турнирах – это минус не только для нас, но и для всего мирового спортивного сообщества", - цитирует слова Газзаева Metaratings.
14 июня начался чемпионат Европы по футболу. В матче открытия сыграли Германия, которая является сборной-хозяйкой турнира, и Шотландия. Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу немецкой сборной. Лучшим игроком матча был признан полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала. Точность его передач составила 97%.
Напомним, что Евро продлится до 14 июля. Финал состоится на "Олимпийском стадионе" в Берлине в 21:00 по московскому времени. Действующим чемпионом Европы является сборная Италия, победившая в финале Евро-2020 сборную Англии.
Газзаев считает, что отсутствие российской сборной является минусом для мирового спортивного сообщества
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился своим мнением по поводу отсутствия российской сборной на международных соревнованиях.
Фото: UEFA