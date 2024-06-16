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Газзаев считает, что отсутствие российской сборной является минусом для мирового спортивного сообщества

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился своим мнением по поводу отсутствия российской сборной на международных соревнованиях.
Фото: UEFA
"Сборная России всегда была конкурентоспособной командой во всех видах спорта, в том числе и в футболе. Отсутствие российских сборных на крупных турнирах – это минус не только для нас, но и для всего мирового спортивного сообщества", - цитирует слова Газзаева Metaratings.

14 июня начался чемпионат Европы по футболу. В матче открытия сыграли Германия, которая является сборной-хозяйкой турнира, и Шотландия. Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу немецкой сборной. Лучшим игроком матча был признан полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала. Точность его передач составила 97%.

Напомним, что Евро продлится до 14 июля. Финал состоится на "Олимпийском стадионе" в Берлине в 21:00 по московскому времени. Действующим чемпионом Европы является сборная Италия, победившая в финале Евро-2020 сборную Англии.

Валерий Газзаев Сборная России Чемпионат Европы
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