"Сезон был очень тяжёлым для нас. Мы все старались. Мы боролись против всех соперников, ещё и против судейства, поэтому заслужили стать чемпионами", - цитирует Клаудиньо "Чемпионат".
В заключительном туре РПЛ петербургский "Зенит" одержал домашнюю победу над "Ростовом" со счётом 2:1 и стал чемпионом России в шестой раз кряду. В текущем сезоне полузащитник провёл за "сине-бело-голубых" 42 матча и отметился пятью забитыми мячами и девятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 18 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитником интересуется ряд бразильских клубов.
Клаудиньо: мы боролись против всех соперников, ещё и против судейства
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо подвёл итоги сезона-2023/2024.
Фото: ФК "Зенит"