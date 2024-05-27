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Дасаев: "Зенит" стал чемпионом благодаря случайности - повезло и всё

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Экс-игрок "Спартака" Ринат Дасаев высказался о чемпионстве "Зенита" в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"В этом году был более-менее бодрый чемпионат страны. "Зенит" стал чемпионом благодаря случайности - повезло и всё. Считаю, в этом году петербуржцы не заслужили чемпионство. По мне, чемпионство "Зенита" - незаслуженная случайность", - цитирует Дасаева Sport24.

Напомним, что в заключительном туре чемпионата России-2023/2024 петербургский "Зенит" на своём поле одержал победу над "Ростовом" (2:1), а в параллельном матче московское "Динамо" на выезде уступило "Краснодару" (0:1). Команда Сергея Семака стала чемпионом России в шестой раз кряду. "Сине-бело-голубые" сыграют с калининградской "Балтикой" в Суперфинале Кубка России, ранее "Зенит" выбил из борьбы за трофей московский ЦСКА, а команда Сергея Игнашевича одержала победу над московским "Спартаком" (1:0).

Ринат Дасаев Зенит
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