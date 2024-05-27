"В этом году был более-менее бодрый чемпионат страны. "Зенит" стал чемпионом благодаря случайности - повезло и всё. Считаю, в этом году петербуржцы не заслужили чемпионство. По мне, чемпионство "Зенита" - незаслуженная случайность", - цитирует Дасаева Sport24.
Напомним, что в заключительном туре чемпионата России-2023/2024 петербургский "Зенит" на своём поле одержал победу над "Ростовом" (2:1), а в параллельном матче московское "Динамо" на выезде уступило "Краснодару" (0:1). Команда Сергея Семака стала чемпионом России в шестой раз кряду. "Сине-бело-голубые" сыграют с калининградской "Балтикой" в Суперфинале Кубка России, ранее "Зенит" выбил из борьбы за трофей московский ЦСКА, а команда Сергея Игнашевича одержала победу над московским "Спартаком" (1:0).
Дасаев: "Зенит" стал чемпионом благодаря случайности - повезло и всё
Фото: ФК "Спартак"