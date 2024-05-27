"Я не сомневаюсь, что "Урал" пройдет. Разные весовые категории! Зная состав "Акрона" и то, во что играет "Урал". На стартах у уральцев должно быть подавляющее преимущество — и потому, как они отработаны у них, и в силу ростовых показателей их футболистов", - сказал Григорян.
Клуб из Екатеринбурга завершил чемпионат на 14-м месте с 30-ю набранными очками. В последнем 30-м туре, в котором екатеринбуржцы имели шансы избежать стыковых матчей и остаться в РПЛ, команда Виктора Гончаренко проиграла в гостях ЦСКА со счетом 2:0. Первая игра с "Акроном" пройдет на домашней арене уральцев 29 мая, а 1 июня состоится ответный матч уже в Тольятти. Во второй паре за право играть в следующем сезоне в РПЛ поборются "Пари НН" и тульский "Арсенал".
Источник: Metaratings
Григорян: не сомневаюсь, что "Урал" пройдет "Акрон". Разные весовые категории
Российский тренер и футбольный эксперт на ТВ Александр Григорян оценил шансы тольяттинского "Акрона" выйти в РПЛ через стыковые матчи с "Уралом".
Фото: ФК "Урал"