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Губерниев: руководство “Спартака” приняло дурацкое решение, отпустив Слишковича

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход Владимира Слишковича из московского “Спартака”.
Фото: "Матч ТВ"
– Это лишний раз говорит о том, что руководство “Спартака” приняло дурацкое решение. Его надо было оставлять. Турбулентность в клубе будет продолжаться, а хочется спокойного полета, хорошего взлета и мягкой посадки.

29 мая стало известно о том, что Владимир Слишкович решил покинуть московский “Спартак” по собственному желанию. Ожидалось, что специалист войдет в тренерский штаб Деяна Станковича в следующем сезоне.

Напомним, с апреля текущего года Владимир Слишкович занимал должность временно исполняющего обязанности главного тренера московского “Спартака”.

Источник: Metaratings

Дмитрий Губерниев Спартак Владимир Слишкович
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