– Это лишний раз говорит о том, что руководство “Спартака” приняло дурацкое решение. Его надо было оставлять. Турбулентность в клубе будет продолжаться, а хочется спокойного полета, хорошего взлета и мягкой посадки.
29 мая стало известно о том, что Владимир Слишкович решил покинуть московский “Спартак” по собственному желанию. Ожидалось, что специалист войдет в тренерский штаб Деяна Станковича в следующем сезоне.
Напомним, с апреля текущего года Владимир Слишкович занимал должность временно исполняющего обязанности главного тренера московского “Спартака”.
Источник: Metaratings
Губерниев: руководство “Спартака” приняло дурацкое решение, отпустив Слишковича
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход Владимира Слишковича из московского “Спартака”.
Фото: "Матч ТВ"