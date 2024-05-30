"Что касается ухода Слишковича из "Спартака", то понесли ботинки Митю. Хотя не исключено, что Слишкович поверил в себя. Если отталкиваемся от результата, который Слишкович показал со "Спартаком", то он в чемпионате ни разу не проиграл. Это довольно неплохой результат, поэтому на этом багаже и фундаменте он может возглавить команду вроде "Урала", - цитирует Червиченко "Чемпионат".
Напомним, что в апреле московский "Спартак" отправил в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля, который возглавлял команду с лета 2022 года - под его руководством клуб становился бронзовым призёром чемпионата России-2022/2023. Место испанского специалиста занял Владимир Слишкович, который работал с Абаскалем. Под руководством Владимира Слишковича красно-белые не проиграли ни одного матча в РПЛ, однако вылетели из Кубка России, уступив в финале Пути регионов калининградской "Балтике" (0:1).
Сегодня, 30-го мая, екатеринбургский "Урал" объявил об отставке с поста главного тренера Виктора Гончаренко после поражения от тольяттинского "Акрона" (0:2) в первом переходном матче за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне.
Червиченко: на багаже "Спартака" Слишкович может возглавить "Урал"
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко считает, что Владимир Слишкович может возглавить "Урал".
Фото: ФК "Спартак"