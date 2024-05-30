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Николай Наумов: мне кажется, Дзюба найдёт себе работу - в средних командах Артём может играть спокойно

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Российский предпринимать и бывший управленец московского "Локомотива" высказался по поводу перспектив Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"
"Мне кажется, Дзюба найдёт себе работу после "Локомотива". Конечно, такой зарплаты у него не будет, но в средних командах РПЛ Артём ещё может спокойно поиграть года два" - цитирует Наумова "Чемпионат".

Николай Алексеевич Наумов решением совета директоров был избран президентом клуба 12 ноября 2007 года. Контракт с "Локомотивом" закончился 29 июля 2010 года, который совет директоров решил не продлевать.

За время управления Николая Алексеевича "Локомотив" не смог завоевать ни одного титула, а лучшим результатом стало 4 место в чемпионате России 2009 года.

Отметим, что при Наумове на территории стадиона появилась Малая спортивная арена и тренировочный зал, а также был создан фарм-клуб "Локомотив-2", который выступал во втором дивизионе чемпионата России.

Локомотив Николай Наумов Артем Дзюба
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